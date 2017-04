Sterke røtter i heimplassen

Elise (27) kommer fra gården Grevskott Nordre på Mule i Levanger, hvor familien driver med melkeproduksjon.

– Jeg er en av fem søsken og har hatt en trygg barndom med masse gode minner fra turer på fjellet, i skogen og ikke minst alle somrene med bading. Da tenker jeg på Rinnleiret hvor det er flotte muligheter for å ta en dukkert, sier Elise.

Etter endt barne- og ungdomsskole, med aktiviteter som korps, 4H til Ungdomsklubben Smelteverket, ble det lærerhøyskole i Nord-Trøndelag. Da hun ble ferdig med lærerutdannelsen hadde hun lyst til å ta et friår fra studiene.

–Jeg hadde lenge tenkt på hva som kunne vært fint å gjøre, mens jeg enda var ung og uten forpliktelser. Noen av mine venner studerte på bibelskole i Redding i California, USA. De var kjempefornøyde med studieoppholdet og de anbefalte meg å gjøre det samme. Noe jeg også gjorde.

Og studieplass fikk hun.

–Det ble tre kjempefine studieår. Mange nye inntrykk og erfaringer som jeg ikke hadde fått ellers. Jeg var sammen mine venner både på skolen og i fritiden. Det kan anbefales til andre som har tanker om å studere utenlands, forteller Elise.

Å studere utenlands er for mange en fin erfaring å ta med seg videre på veien.

–Mange av mine venner har valgt å flytte ut av Nord-Trøndelag. Det er forskjellige årsaker til det, men jeg selv ønsket å få nye impulser. Jeg valgte å søke jobb i Tønsberg, der jeg visste noen av mine venner bodde. De studerer og jobber der og trives kjempegodt med det. Jeg hadde også vært der på besøk, og mente kanskje Tønsberg kunne være en by jeg også kom til å trives i. Jeg søkte på ledige stillinger innen skoleverket, og var heldig å få jobb på en ungdomsskole i Tønsberg. Her trives jeg kjempegodt med både jobb og bopel, forteller Elise.

Hun forteller at det var litt skummelt er det å flytte fra trygge omgivelser, men tiden var inne til å få litt luft under vingene.

–Jeg er ofte hjemme egentlig, hjem til familien og gode venner. Samtidig liker jeg å reise og oppleve andre steder i landet vårt og selvfølgelig også utenlands. Lære å kjenne andre kulturer er spennende, sier Elise.

Hva savner du fra Levanger?

–Turområdene, særlig Frolfjellet. Muligheten til og ikke må reise alt for langt for å gå på fjellet.

Hva savner du minst?

–Vet ikke helt. Det at Levanger er en liten by og at det kanskje ikke skjer så mye her, spesielt i vinterhalvåret.

Beste minne?

–Det må kanskje være sommer, sol og bading på Rinnleiret.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

–Det blir gjennom familie og venner på Facebook. Nettaviser en sjelden gang.

Dialekten, holder du på den?

–Jeg mener ja, men det er nok ikke alle enige i. Når jeg kommer til Levanger på besøk får jeg høre at jeg snakker fint, og når jeg kommer tilbake til Tønsberg sier de at de hører at jeg har vært i Trøndelag.

Hva skal til for at du bosetter deg på Levanger igjen?

–Kanskje at flere venner flytter tilbake hit. Jeg har jo familie her, så det er ikke helt utelukket at jeg flytter tilbake en gang.