E6 åpnet igjen etter kollisjon ved Skogn

Klokken 15.45 meldte politiet om et trafikkuhell på E6 i sørgående retning sør for Gråmyra. Hele fem biler er involvert i hendelsen, og skadeomfanget er foreløpig ukjent. Nødetatene var på stedet like før klokken 16.

- Trafikken står, og det er mye kø, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes ved Trøndelag politidistrikt klokken 15.50.

Nødetatene var da på tur til stedet, men hadde ikke kommet fram ennå. Alle biler har behov for berging etter ulykken.

Kl 16.13 opplyser politiet at det var en person i hver av bilene. Tre personer er kjørt til legevakt for sjekk. De andre skal ifølge politiet være uskadd.

Ved 16.15-tida onsdag ettermiddag sto det biler i kø på E6 sør for Gråmyra. Nordgående trafikk går som normalt, mens sørgående blir dirigert med om Skogn ved rundkjøringa på Gråmyra. E6 sørover er nå stengt ved Gråmyra, men det er altså omkjøring over Korsbakken via Skogn for de som skal kjøre sørover.

Politiet forteller at bilene sto i kø da kollisjonen oppsto. En bil med henger kjørte inn i bilen foran. Denne dyttet bilene foran seg, slik at det på den måten ble en kjedekollisjon. Fire av bilene ble skadde på denne måten. Den femte bilen som var involvert kjørte inn i bilen med henger.

Klokka 17.10 varsler politiet om at bilene er berget, vegen er ryddet og åpen for normal trafikk.