Gir verdalsrussen mat og varme etter dåpen

I år går det nemlig ut invitasjon til både svart- og rødruss i Verdal om en trivelig og varm møteplass etter at den tradisjonelle russedåpen er unnagjort kommende søndag 30. april.

– Det var vel ungdomskontaktene som tok initiativet til det hele, og så har både vi og flere andre stilt oss velvillige til å bidra, sier Inga Astrid Hildrum i Verdal Røde Kors.

Positiv president

Frivillig Verdal, Rustjenesten i Verdal kommune og Miljøteam ved Verdal videregående skole er også med på satsingen, som de håper blir en suksess og kan gjentas for kommende russekull.

– Dette setter vi stor pris på, sier rødrusspresident Ane Norum Kvistad om initiativet. Hennes inntrykk er at russen har tatt godt i mot invitasjonen, og Kvistad tror folk vil ta turen dit.

Russen fikk høre om møteplassen under trafikkdagen de hadde sist uke, og en Facebook-event er delt en del blant avgangselevene. Ane Norum Kvistad lover at de i tillegg kommer til å opplyse om tiltaket under russedåpen søndag kveld.

– Vi bør støtte opp om dette. Å få i seg litt mat er nyttig med tanke på resten av kvelden, og vi bør være veldig takknemlig for den tryggheten som frivilligheten prøver å skape rundt oss, sier Kvistad.

Frem til nattestid

Sannsynligvis blir det både lapskaus og pølse med brød å få for russen i Røde Kors-huset, der de må la alkoholen ta pause mens de får litt varme i kroppen. Aktørene bak nyvinningen i Verdal lokker også med snacks og annen drikke.

Huset vil være åpent til en time over midnatt, i fall noen vil avslutte festkvelden der før de finner køya.

– Det blir en lang dag for russen, og da er det viktig å få i seg næring, sier ungdomskontakt Øyvind Bragstad.

Går også rundt omkring

Sammen med rustjenesten og miljøteamet har ungdomskontaktene også intensjon om å drive oppsøkende virksomhet utover kvelden, både til de to russecampene og for å spre trygghet blant russ som måtte ha tilhold i sentrum.