Ny daglig leder i Partners

Fra mai tar Anne Sofie Elgseter fra Levanger over som daglig leder i hjelpeorganisasjonen Partners Norge. Det ble kjent da organisasjonen arrangerte Partnerskveld i Bamberg arbeidskirke onsdag kveld.

–Styret har tatt en evaluering og vil redusere ledelsekostnadene og heller sende ut mer penger, forklarer den nyansatte daglig lederen.

Hun skal lede administrasjonen i en 20 prosent stilling fra mai i år og hovedkontoret i Oslo flyttes samtidig til Frosta og Levanger. Elgseter får også med seg Mari Axelsen fra Frosta i administrasjonen.

Partners er en internasjonal hjelpeorganisasjon som ble som ble startet av Oddny Gumaer fra Levanger og hennes ektemann, Steve Gumaer, etter et besøk i en flyktningeleir i 1995. Partners kjemper for frie, fullverdige liv for barna i Myanmar. Organisasjonen sender også nødhjelp til Syria.

Elgseter har samarbeidet med Partners i flere år. Hun har vært styremedlem i tre år og har også jobbet frivillig med blant annet arrangement og layout-publikasjoner.

–For en del år siden var jeg med Partners og besøkte en flytkningeleir i Burma. Da ble det enda tydeligere at dette er en organisasjon jeg vil engasjere meg mer i, forteller Elgseter.

Nå ønsker hun å styrke trøndertilknytningen til hjelpeorganisasjonen.

–Partners har mange støttegivere her og jeg ønsker å få til et samarbeid mellom flere aktører i Nord-Trøndelag, sier Elgseter.

Hennes primærjobb vil fortsatt være på Nord universitet hvor hun jobber som rådgiver ved Handelshøgskolen.