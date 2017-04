Tapte 274 millioner i første kvartal

- I 2017 vil vi fortsette å gjøre våre enheter mer konkurransedyktige og robuste gjennom kostnadsreduksjoner og realisering av ny vekstinitiativer. Detaljer om det nye effektiviseringsprogrammet vil komme i forbindelse med offentliggjøringen av andrekvartalsresultatene, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skogn i børsmeldingen onsdag, etter at kvartalsrapporten for første kvartal i 2017 ble presentert.

Minus 274 mill.

Avispapirprodusenten Norske Skog fikk et brutto driftsresultat (EBITDA) på 158 millioner kroner i første kvartal i år. Det viser kvartalsrapporten for konsernet, som ble publisert onsdag. Det er en nedgang fra 221 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Resultatet etter skatt og finansposter endte med et underskudd på 274 millioner kroner.

Omsetningen var på nesten 2,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 368 millioner kroner fra siste kvartal i fjor. Driftsresultatet etter avskrivninger og skatt endte på to millioner kroner. Samtidig økte selskapets gjeld fra 6,302 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor til 6,399 millioner kroner i første kvartal i år. I første kvartal i fjor var gjelden imidlertid på åtte milliarder.

Mange nye prosjekter

Nå skal Norske Skog gjennomgå flere kostnadsreduksjoner i et effektiviseringsprogram. Detaljene er ikke klare ennå, men vil bli presentert samtidig som rapporten for andre kvartal i juli. Målet er å skaffe 500 millioner kroner ekstra på bunnlinjen gjennom effektivisering, kostnadskutt og flere nye vekstinitiativer. Konsernet har blant annet vekstprosjekter med biogassanlegg ved Golbey og på Skogn under bygging.

De vil også stenge den eldste og minst effektive papirmaskinen på Bruckfabrikken i Østerrike i løpet av året. De har også prosjekter med biokjemikalier i Australia, trepellets i New Zealand og et ferdig og åpnet biogassanlegg på Saubrugs.

Kutter kostnader

Konsernet sier i børsmeldingen at deres salgsvolum vil være på nivå med fjoråret i 2017.

- Faste kostnadstiltak gjennomføres med mål om et løpende konsernnivå på NOK 600 millioner per kvartal ved utgangen av året, heter det i meldingen. Der heter det at de europeiske fabrikkene bidrar til et forventet brutto driftsresultat, mens fabrikkene i Australasia hadde lavere brutto driftsinntjening enn forventet i et marked med lavere marginer.

- Vi er i en svært krevende industri. Vi vil utforske alle tilgjengelige muligheter for å forbedre driften og konsernets finansielle stiling i de kommende månedene. Målet er å bygge et balansert forslag som akseptabelt for alle investorer, og klare å fjerne et stort hinder for en lenge etterlengtet europeisk konsolidering i bransjen, sier Sven Ombudstvedt i pressemeldingen.