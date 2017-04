To jerv skutt tirsdag

Senest tirsdag ble to hannjerver avlivet i Nord-Trøndelag på ekstraordinære tiltak, ifølge Miljødirektoratet.

Jervbestanden i Norge reguleres normalt under lisensfellingsperioden på høsten og vinteren, men hvert år åpner Miljødirektoratet for ekstraordinær felling av jerv for å beskytte sau og tamrein.

– Det er fremdeles områder der lisensfellingen ikke er tilstrekkelig målrettet, og der det var mye skader på sau og tamrein i 2016, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding .

Områder der disse beitedyrene var særlig utsatt for jerveangrep i 2016 blir prioritert ved ekstraordinær felling. Lisensfellingsperioden varer fra 10. september til 15. februar. Sist periode ble 69 jerver avlivet. Den samlede kvoten på jerv som kunne felles var på 113.

På 60-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982. Jerven har fortsatt status som sterkt truet, og i fjor ble det beregnet at det er 340 voksne dyr i Norge. Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003.

I Nord-Trøndelag er det felt tre jerv på ekstraordinære tiltak hittil i år, ifølge Miljødirektoratet. Tirsdag ble det felt to hannjerv i henholdsvis Fosnes og Namsskogan.

Oversikt uttak