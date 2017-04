- Hjertet mitt er på Innherred

Arne Lyngstad (55) er åpen omkring sin kreftsykdom, som han første gang fikk påvist i 2001. Når Innherred spør om det er aktuelt å flytte tilbake til Verdal, er det realitetene han må forholde seg til.

–Jeg er preget av gjentatte kreftbehandlinger og har hatt flere tilbakefall. Så jeg ønsker å være nært St.Olavs der jeg nyter godt av helsetjenestene og blir godt ivaretatt, forteller Lyngstad som nå bor på Byåsen.

Kreftsykdommen forhindrer ikke at Lyngstad aktivt er med i brukermedvirkning og prosjekter i Helse Midt-Norge. Han har også en del styreverv innen felt-ene utdanning, høyskole, rusbehandling og avfallssektoren.

–Dagene går og jeg får holde på med skole, utdanning, helse og miljø. Dette er områder jeg har vært engasjement i mitt politiske liv.

Kreftforeningen har også bedt Lyngstad bruke brukermedvirkning. Siste offisielle oppdraget for dem var i 2015 da Kong Harald delte ut kong Olavs Vs kreftforskningspris til Rolf Bjerkvig i Bergen. Da fortalte Lyngstad om sin historie.

Arne er et politisk menneske. Hans cv er mildt sagt lang, og den forteller om en karriere med politikk på heltid i det meste av hans voksne liv. Han var innvalgt på Stortinget fra Nord-Trøndelag 1997–2005, medlem av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité hele perioden (nestleder 1997–2001) samt leder av Stortingets delegasjon til Nordisk råd i 2003.

Hvordan lærerskolestudenten fra den gang Høgskolen i Nord-Trøndelag havnet i maktens korridorer, har sin forklaring.

Etter lærerutdanningen i Levanger flyttet Lyngstad til Trondheim for å fordype seg i noen fag, og det endte med hovedfag i historie. Emnet han valgte kunne ikke vært bedre, sett med politiske øyne på den tiden; «Europa-debatt i den Sosialistiske Internasjonale 1955–63». Det tok ikke lang tid før en av tungvekterne i KrF, Kåre Gjønnes, ringte og spurte om Arne ville være rådgiver i EU-spørsmål.

–Dannelsen av EU og EFTA var «hot topic» på den tiden.

Det ble altså ikke lærerjobb på Innherred eller Namdalen som absolutt kunne vært en aktuell retning i livet for en ung familiemann. Sammen med Bente, som han giftet seg med i 1986, ble det mange år i Oslo. Underveis har to døtre kommet til verden, Rebekka som er russ i år, og Aurora som nå bor og arbeider i London.

Savner du politikken?

–Jeg savner for så vidt folk-ene, men ikke det politiske spillet. Det var jo et politisk spill før også. Men nå opplever jeg at det er en retorikk i den offentlige debatt som er tøffere enn da jeg satt på stortinget. Det er mange måter å være et politisk på, blant annet interessepolitikk gjennom organisasjoner og styrer. Jeg synes det er givende.

Er det noe du savner fra Verdal?

- Jeg har venner, kjente og familie i Verdal. Så jeg prøver å vedlikeholde den sosiale kontakten. Et kroppslig savn er utsikten fra Lysthaugen mot nerdelen av bygda. Så savner jeg vindsusen fra kornårene. Også lukta av korn, og noen dager med fra gjødsel! Hele hjertet mitt på Innherred, jeg føler meg som verdaling og nordtrønder.

Far Arnolf døde i fjor, og mor Svanhild gikk bort i 2004.

–Siden mor døde har det vært naturlig å stikke innom kirkegården på Stiklestad og tenne lys. Det gjør vi hver gang vi er i Verdal hos bror Idar eller kjører forbi på vei til Namsos hvor Bente er fra.

Ditt beste minne fra Verdal?

–Oppveksten hvor vi hadde et nært forhold til naboene. Vi var heldig som hadde gode og trygge voksne rundt oss. Jeg er veldig glad for naboene i Ness som hadde åpne dører, vi kunne løpe husimellom.