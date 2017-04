Køkaos på Værnes

Selvinnsjekkingsautomatene på Trondheim Lufthavn Værnes sviktet torsdag morgen, og ga spesielt problemer for SAS sine kunder, som ikke fikk opp SAS som valg på automatene. Dermed måtte passasjerene sjekkes inn manuelt, noe som skapte store køer ved skrankene.

– Vi har hatt en del trøbbel fra morgenen av, men nå har køene løst seg opp, da morgenrushet er ferdig, sier operativ leder på Værnes, Thomas Wintervold, klokken 07.25 til NRK Trøndelag .

Feilen på automatene er fortsatt ikke funnet, men de største køene har løst seg opp. Ifølge Wintervold bør reisende fra Værnes møte opp i vanlig tid før avreise. Det er også mulig å sjekke inn via mobiltelefonen for å unngå eventuelle køer til innsjekkinga. Alle fly går for øvrig som vanlig.