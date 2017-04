Ti år med Statement - nå med nytt sted og nye aktiviteter

Det rusfrie ungdomsarrangementet så dagens lys i 2008, og har blitt akkurat hva initiativtakerne håpet på: Noe som gir gode opplevelser istedet for fest og fyll på 16. mai.

Tradisjonen har vært å busse ungdommene til Sul, men i sitt tiende år flytter arrangementet til Vukuhallen.

– Vi håper det gjør det enda mer attraktivt, og det blir i hvert fall mindre værutsatt, konstaterer ungdomskontakt Øyvind Bragstad, som torsdag formiddag var nettopp i Vuku for å promotere Statement overfor ungdomsskoleelevene i øvre del av bygda.

Gleder seg

Fire niendeklassejenter på fremste rad er ikke i tvil om at de skal melde seg på. Tiril Hallem, Martine Haga og Susann Lian var med i fjor, og i år blir Lotte Aune også med.

– Det var kjempeartig. Særlig paintballen, sier Tiril Hallem.

– Ja, vi vant over laget vi konkurrerte mot, supplerer Susann Lian.

Selv om stedet blir nytt i år, vil alt det tradisjonelle innholdet videreføres, pluss at det kommer til flere nye aktiviteter.

Så som to nye simulatorer, en Virtual Reality-simulator og en gravemaskin-simulator for de som drømmer om å jobbe med den slags. Videre blir det mulighet til å spille boblefotball, noe som åpenbart vekket stor forlystelse hos ungdommene da en videosnutt med det ble vist frem for dem.

Kjent fra TV

Konkurranseaktiviteter både fra TV2-satsingen Farmen og NRKs Mesternes Mester blir å finne i Vukuhallen, det samme blir ei hinderløype, sumobryting, luftgeværskyting, bruskasseklatring og flere andre ting ungdommene vil kjenne igjen fra Sul.

Som vanlig kjøres det også minibuss til motorsportanlegget i Inndalen hvor det blir ATV-kjøring.

– Det og paintballen er det ikke altfor mange plasser til, så der er det egen påmelding som det lønner seg å være litt tidlig ute til, sier Øyvind Bragstad.

Tradisjonen tro blir det trekking av små og store premier blant de påmeldte. I anledning tiårsjubileet er hovedpremien - en scooter og mopedopplæring - anslagsvis verdt rundt 25.000 kroner til sammen, i år forbeholdt tiendeklassingene som deltar på Statement.

I 2018 også

Åttende- og niendeklassingene kan imidlertid vinne flotte iPader, og får naturligvis muligheten til å vinne tohjuling de neste årene.

At de ikke kan vinne scooteren minsker ikke lysten hos de fire jentene på fremste rad til å ta turen på Statement.

– Neida, vi blir bare med neste år også, sier jentene.

I tillegg til paintball (som vil finne sted rett utenfor hallen) og mange andre aktiviteter ser de frem til å hoppe ut på dansegulvet i diskotekavdelingen. Statement har i år fått tak i DJ sørfra, så stemningen forventes å stå i taket.

Deltakerantallet på Statement har gjennom årene vært ganske så jevnt. Erfaringsmessig velger litt over halvparten av ungdomsskoleelevene hvert år å tilbringe 16. mai på det rusfrie arrangementet.

Ingen gatekjøkken-vandring

At det flyttes til Vuku og at ungdommene må komme seg dit selv, forhåpentligvis med hjelp fra velvillige foreldre - håper arrangørene ikke gjør det mindre attraktivt.

Kontrollen blir like streng som den alltid har vært, og det blir ikke snakk om å gå på gatekjøkkenet i bygda. Forlater man hallen, forsvinner inngangsbåndet - og foreldrene kontaktes med beskjed om å komme og hente.