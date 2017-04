– Vil anmelde de vi ser

Nils Sigvart Danielsen er leder for Feren Reinbeitedistrikt, som strekker seg over et stort fjellområde mellom Verdal og Levanger. I området har de nå hendene fulle med kalving, men har opplevd flere situasjoner med ulovlig snøskuterkjøring på deres område, med kjøring via blant annet Vuku.

– Det vil vi oppfordre folk til å slutte med. Simlene kalver nå, og snøskutere jager simlene vekk fra kalvene sine, sier Danielsen oppgitt.

Ulovlig kjøring

Han ber Innherred om hjelp til å formidle budskapet til de som eventuelt kjører i Ferendistriktet, blant annet i området rundt Hyllfjellet. Dersom de ser flere tilfeller av ulovlig kjøring på fjellet, så vil de anmelde de involverte.

– Det har blitt verre etter hvert. Om vi ser hvem det er som kjører her, så vil vi anmelde det til politiet. Vi prøver å finne ut hvem det er, sier han.

Foreløpig har reineierne ikke anmeldt noen for skuterkjøring, men holder på muligheten dersom det forverrer seg.

Kan forlate kalvene

Når simlene blir forstyrret på denne tiden av året, er det ifølge Danielsen stor fare for at de blir skremt og forlater kalvene til seg selv.

– Simlene sprer seg med kalvingen nå. Vi oppfordrer alle til ikke å kjøre her, gjentar Danielsen.