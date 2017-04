Alpha-gjengen fikk vårfølelsen i London

Men atskillig mer uproblematisk og desto mer hyggelig var det for de femten ungdommene og de tre lederne i Ungdoms-Alpha enn i Øystein Sundes gamle klassiker.

– I tillegg til ungdommene var vi en ungdomsprest og to menighetspedagoger fra Levanger menighet som reiste til London i påsken, forteller menighetspedagog Helga Mathea Nøst.

Lek og kos og tro

Ungdommene har gjennom vinteren deltatt på Ungdoms-Alpha i Levanger kirke, der avslutningen ble en tur til London - hvor hele alphakonseptet startet.

Ungdoms-Alpha er et tilbud for tiendeklassinger, der de møtes i kirken for gode samtaler og enkel undervisning om tro og livet. I tillegg spiser de pizza, leker seg og har det hyggelig.

– Vi var i London fra torsdag kveld til mandag kveld. Turen inneholdt både felles aktiviteter og noen gruppeopplegg, sier Nøst.

Fotball og shopping

I tillegg til gudstjeneste i Holy Trinity Bromton (der Alpha startet) og Hillsong, var ungdommene på musikal, Portobello Road og Notting Hill, og fikk sett seg ganske mye rundt i byen.

– Resten av fritida ble fylt opp med alt fra fotballkamp til shopping, London Eye og London Dungeon. Alle hadde en fantastisk tur i et nesten sommerlig London, oppsummerer Helga Mathea Nøst.

Og de som er niendeklassinger i år, de har muligheten til å bli med når et nytt Ungdoms-Alpha starter opp til høsten for neste års tiendeklassinger.

– Da blir det også ny London-tur, lover menighetspedagog Helga Mathea Nøst.