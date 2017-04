Anbefaler bakovervendt bilstol

Det nye i-size-reglementet for sikring av barn i bil setter større fokus på bakovervendte bilbarnestoler. Dette er en utvikling i riktig retning, mener Wenche Engan, som er daglig leder for Ringo Emfi Leker Boby´n i Verdal.

–Når vi snakker med kunden fokuserer vi på alder, lengde og kilo. Vi anbefaler at barnet sitter bakovervendt så lenge som mulig. I frontkollisjoner er nakkebelastningen fem ganger større når barnet sitter fremovervendt, enn når det sitter bakovervendt. Utformingen av stolen, beskyttelse for hodet og selen som er integrert sikringssystem, er viktig i forhold til sikkerheten til barnet, forteller Engan.

Barnebarn i bil

Mange besteforeldre kjører med barnebarna, om det skal være en kort tur eller kanskje til hytta. I dag kan man leie barnestol for en kortere eller lengre periode.

–Dette er et tilbud som de fleste forhandlere har og kan være greit å vite, for alle de som ikke har barn i bilen til daglig. Det skaper også mindre stress for foreldrene, hvis bestefar allerede har leid stol til barnebarnet, påpeker Engan, og legger til:

–Vi hjelper gjerne til å montere stolen første gang, sånn at det blir lettere kan gjøre det selv neste gang barnebarnet skal komme på overnattingstur,.

–Levetiden på en bilstol er cirka syv år, og da bør den skiftes ut. Har bilstolen vært med i en kollisjon, må den skiftes ut. Hvis du ikke vet historien til bilstolen, så ikke å ta noen sjanser når du skal sikre den kjæreste du har. Mye kan gjerne kjøpes brukt, men unngå sikringsutstyr, mener Engan.

Vanlig med Isofix

De fleste bilstoler i dag monteres med isofix, dette for å opprette en trygg installasjon i bilen, og unngå feilbruk.

Er det snakk om en eldre bil uten Isofix, er det greit å undersøke hvilken stol som passer til den type bil. Det kan man se på oversikten til produsenten av barnesetet.

–Vi merker at det har vært en endring av hvordan kundene tilegner seg kunnskap om barnestolen de tenker å kjøpe. Som med så mye annet, så leser de seg opp, før de skal handle og er veldig bevist på fordeler og ulemper med det den velger, forteller Engan.