Kjørte altfor nært bilen foran

Steinkjerbyggen bak rattet ble iakttatt av lovens lange arm i slutten av mars i år. Midt på dagen en mandag kjørte han over en ganske lang strekning med under ett sekunds avstand til bilen foran.

Han avga en uforbeholden tilståelse i retten, men fryktet både for jobb og andre utfordringer med et lengre tids førerkortbeslag.

Forsvareren hans anførte dessuten at forseelsen ikke var så farlig, og at det ikke oppstod farlige situasjoner. Men retten konkluderte med at kjøringen var av en slik karakter at det lett kunne oppstått skader.

Med henvisning til en lagmannsrettsdom fra tidligere påpekte Inntrøndelag tingrett at det spesielt for yrkessjåfører må stilles særlige krav til aktsomhetsnivået, og regelverket kan ikke være slik at yrkessjåfører nyter godt av kortere tapstid enn andre som ikke er avhengig av bilen til daglig.

Straffen for selve kjøringen ble 8.000 kroner i bot og tre måneders førerkortbeslag. Men fordi han fra før hadde tre prikker i førerkortet fikk han ytterligere tre måneders beslagstid.