Stor interesse for hyttevann

Det ble trangt om plassen da nærmere 100 personer dukket opp på informasjonsmøte om vannprosjektet i Frolfjellet torsdag kveld, forteller arrangørene. Såfremt responsen er stor nok, vil hyttene som ligger i området til Frol bygdealmenning ved Vulusjøen, rundt 240 i tallet, få tilbud om vannrør helt fram til hytta. Under infomøtet redegjorde interimsgruppen om hvordan den har tenkt seg organiseringen, fremdrift og hva kostnadsnivået vil være for å få frostfritt vann på hytteveggen.

–Det var stor interesse og mange spørsmål, men hovedinntrykket av interessen er ublidt meget positiv. Så langt har 60 personer meldt sin interesse for å være med, og bare etter møtet tirsdag kveld ble det registrert ytterlige flere interessenter, informerer Hans Vist.

I informasjonsbrevet som ble sendt ut før påske er det satt en frist til 10. mai om å melde interesse for prosjektet.

–Interimsgruppen håper på respons fra opp mot 200 hytteeiere slik at detaljarbeidet med å realisere prosjektet kan starte. Planlagt oppstart er i 2018. Vi oppfordrer derfor om at etternølerne nå melder sin interesse slik at det blir mange nok til at drømmen om frostfritt vann på hytteveggen kan bli virkelig, kommenterer Vist.