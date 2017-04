Når kommer asfalten til Buran?

Randi Johanne Nessemo (A) bringer temaet på banen i møtet i plan- og utviklingskomiteen (PUK) i Levanger onsdag. Den aktuelle vegstrekningen er kommunal, og nå lurer Nessemo på om det er grunn til å forvente asfaltering.

– Fra enden av FV128, Okkenhaugvegen i Buran, og til kommunegrensa mot Verdal har vi en kort strekning kommunal veg på knappe halvannen kilometer. Denne strekningen har ikke tilfredsstillende standard og kvalitet, uansett årstid, vær- eller føreforhold. Store partier med hull og gjørme i vått vær gjør den lite fremkommelig, og fører til stor slitasje på kjøretøyene som ferdes her. Høvling er til liten nytte, da hullene etter kort tid er tilbake. Det er mye trafikk på denne strekninger, også av tunge kjøretøy, skriver Nessemo som bakgrunn for spørsmålet hun fremmer i PUK.

Hun viser videre til økonomiplanen, hvor det blant annet står at « Etterslepet i vedlikehold på kommunale veger vil ikke tas igjen i perioden, selv om det er en liten økning fra siste år. Det arbeides med planer for både vei og trafikksikkerhet som vil ferdigstilles i 2017, og danne grunnlaget for videre prioriteringer. »

– Hva betyr dette i praksis? Foreligger konkrete planer for oppgradering/asfaltering av kommunale veger i Levanger kommune for inneværende år – og når kan det forventes at dette vil skje for ovennevnte strekning i Buran? er spørsmål Randi Johanne Nessemo gjerne vil ha svar på.