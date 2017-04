– Nå tar vi Minsaas plass tilbake

Tradisjonene preger årets 1. mai i Verdal og Levanger, men det er likevel noen forandringer å merke seg, ikke minst i industrikommunen Verdal hvor arbeidernes internasjonale kampdag i en årrekke har stått sterkere enn noe annet sted i Nord-Trøndelag. For mens det de siste åra i praksis har vært en byggeplass på Minsaas plass, vil folkemøtet igjen finne sted på det tradisjonsrike torget midt i sentrum. Her blir det taler ved stortingsrepresentant Arild Grande (A), samt fra Siv Furunes som er SVs 2.kandidat for Nord-Trøndelag til stortingsvalget. I tillegg blir det appeller ved student Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV) og ved Ståle Knoff Johansen som er leder for Verkstedklubben Kværner Verdal.

Økte sosiale forskjeller

–Økte sosiale forskjeller, samt framvekst av høyrepopulisme, vil nok stå sentralt i temaene som bringes til torgs fra talerne, forteller LO-leder Lise Heggdal i Verdal. Hun melder om 18 innmeldte paroler, i tillegg til den overordna «Trygge jobber – nytt flertall», og mener at det dermed blir god anledning for alle til å finne et budskap å stille seg bak.

–Det oppfordrer vi også alle til å gjøre, sier Heggdal. Noen av plakatene angår lokale forhold, andre berører mer internasjonale og globale tema. Heggdal mener det er naturlig at det er slik i en industriby som Verdal.

Årets demonstrasjonstog får for øvrig en litt annen rute enn tidligere, noe som har med gravingen i Nordgata å gjøre.

–Til forandring fra tidligere trekker vi fra rundkjøringen inn mot Rådhuset, videre ned mot hotellet og dernest opp i Jernbanegata og Nordgata, informerer hun.

Ambassadøren kommer

Arrangementet i Verdal varer fra tidlig morgen til langt utpå ettermiddagen, med korpskonserter, serveringstilbud, møter, samlinger og tog. Som avslutning på det hele blir det tradisjonen tro også minnehøytidelighet ved Ørmelen krigskirkegård. Denne inkluderer taler og bekransning, samt diktlesning og framføring av Den Russiske Nasjonalhymnen. Som tidligere blir det representasjon fra den russiske ambassaden, og denne gang med den russiske ambassadøren i egen person.

Lise Heggdal tror kontinuiteten har vært med og sikret 1. mais posisjon i Verdal.

–Vi har lange tradisjoner, og har gjennomført dem uten opphold. Vi har hatt våre bølger vi også, men jeg synes engasjementet er bra. Faktisk merker vi også at det er stigende, sier hun. Heggdal mener at engasjementet blant bedriftene på industriområdet er en viktig faktor .

Grande taler begge steder

I begge kommunene står LO, Arbeiderpartiet og SV sammen om arrangementene. Også Levangers 1. mai er preget av tradisjoner, og her innledes dagen med bekransning av minnesmerket i Falstadskogen, med ordfører Robert Svarva som taler.

Godt å våttå om 1. mai Arrangeres av LO, Arbeiderpartiet og SV i begge kommuner. I tillegg har AUF i Verdalog KrF i Levanger sine egne arrangement.

Talerne i Verdal er: Arild Grande (A), Siv Furunes (SV), Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV), Ståle Knoff Johansen (Verkstedklubben Kværner Verdal).

Talerne i Levanger er: Arild Grande (A), Torgeir Strøm (SV), Gaute Børstad Skjervø (AUF), Frida Myklebust Amdahl (SU).

Både i Verdal og Levanger arrangeres det demonstrasjonstog. I tillegg er det folkemøter, samt bekransninger og minnehøytideligheter flere steder i kommunene.

Videre blir det frokost og appell ved Gaute Børstad Skjervø (AUF) i Rådhuset, før samlingen på torget, her med Arild Grande (A) og Nord-Trøndelags SV-toppkandidat Torgeir Strøm som hovedtalere.

Etter toget blir det bekransning av minnesmerket ved Levanger kirke, og senere samling i Rådhuset igjen, denne gang med appell fra Frida Myklebust Amdahl fra Sosialistisk Ungdom . I tillegg blir det kulturelle innslag.

I løpet av dagen blir det musikk og konserter også ulike steder i Levanger kommune.