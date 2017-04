Levangers unge sanitetsforening fikk stor pengegave

Levangers unge sanitetsforening mottar en gave på 10.000 kroner gitt av organisasjonen KiNS. I begrunnelsen er det badeprosjektet «Svøm i lag» og Kafe Verden som er løftet fram.

– En anerkjennelse av Levangers unge sanitetsforening og de aktivitetene våre frivillige bidrar med gjennom hele året.Pengene kommer godt med. Som fersk sanitetsforening har vi ikke mye «penger på bok», og vi har pr i dag ikke fått finansiert «Svøm i lag» for 2017. Nå satser vi på oppstart av badeprosjektet til høsten og at resten av finansieringen kommer på plass, sier Annikken Kjær Haraldsen.

Dette er KiNS

– KiNS er en organisasjon som har cirka halvparten av norske kommuner/fylkeskommuner som medlemmer, deriblant Levanger (som en del av samkommunen). Vi arbeider for større oppmerksomhet og kunnskap rundt informasjonssikkerhet og personvern i kommunene, og samarbeider tett med KS, Datatilsynet, Difi, NSM og så videre. Vi arrangerer kurs og seminarer rundt om i landet for våre medlemmer, og hvert år har vi en nasjonal konferanse; denne flytter vi rundt omkring i landet; i år havnet vi på Scandic Nidelven i to-tre dager med 164 deltakere, informerer Steinar Nørstebø som er styreleder KiNS.

Årets konferanse i Trondheim fant sted 25. og 26. april, og det var under denne det ble kjent at årets gavemottaker altså er Levangers unge sanitetsforening for foreningens integreringsarbeid.