Mann falt ned fra fergekai

I forbindelse med spyling av ferga, har personen snublet og falt utenfor kaikanten. Ulykken skjedde ved halv tolv-tiden søndag.

Vedkommende er fløyet til St. Olavs hospital, melder politiet i Nord-Trøndelag.

Mannen tilhører mannskapet på ferja MF Ytterøy.

Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås i Fosen Namsos Sjø sier til Adresseavisen at de foreløpig ikke vet hva som foranlediget fallet. Selskapet iverksetter undersøkelser for å bringe mer klarhet i hva som har skjedd.

Adresseavisen melder videre at politiets innsatsleder Gunder Hofstad opplyser at mannen ikke falt i sjøen, men på steiner under kaia.

– Politiet er nå på kaia og foretar diverse oppmålinger og undersøkelser for å bringe det faktiske hendelsesforløpet på det rene, sier Hofstad til avisa .

Ifølge Trønder-Avisa er den skadde i 60-årene. Det er vitner som har sett iallfall deler av hendelsen, som etterforskes av politiet.

FosenNamsosSjø har i likhet med Vegtrafikksentralen midt opplyst at fergesambandet mellom Levanger og Hokstad inntil videre er innstilt som følge av ulykken.