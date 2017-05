Ambassadøren takket lokalbefolkningen

Ambassadør: - Takk

Hvert år på 1. mai legger representanter for Verdal kommune og andre aktører ned krans på krigsminnet etter de russiske krigsfangene, i skogen på Ørin. Minnesmerket ble reist til minne for de 31 russiske krigsfangene, som omkom i den såkalte "russerleiren" på Ørmelen, som ble etablert i 1944. Totalt holdt over 300 fanger til i leiren, og ti prosent av de omkom under svært kummerlige forhold i krigens siste måneder i 1945.

Russlands ambassadør Teimuraz Otarovich Ramishvili var også til stede ved minnesmerket mandag ettermiddag, slik han også var i Falstadskogen samme morgen. Han benyttet anledningen til å takke lokalbefolkningen i Verdal og Levanger for innsatsen de stadig legger ned for å hedre minnet til krigsfangene og å ivareta minnesmerkene.

- Jeg er positivt overrasket over hvor godt bevart minnesmerkene her her. Dere er et av de få landene som er virkelig flinke til å bevare minnestedene, og det takker jeg dere for. Dette er storartet og imponerende, sa han til de flere hundre oppmøtte i skogen på Ørin.

Han trakk også fram skuespillerutdanningens representanter under markeringen, hvor de framførte en opplesning av Nordahl Griegs "Til ungdommen".

- Det var meget rørende og profesjonelt utført, sa ambassadør Ramishvili før han la ned sin krans på minnesmerket.

Lokal aksjon

Ordfører Bjørn Iversen representerte Verdal kommune i markeringen, og gjenfortalte historien om hvordan de russiske krigsfangene ble sendt til Verdal etter en strabasiøs ferd fra Finnmark. I Verdal ble de satt i tungt arbeid av tyskerne, og mange døde i mangel på medisin og mat.

- På det tidspunktet går det opp for verdalingene hva som skjer, og det starter en lokal aksjon med blant annet sanitetsforeningene for å få lov til å gi daglig bespisning til fangene. Etter det omkommer nesten ingen flere fanger, sier Iversen til de oppmøtte foran flaggborgen og Arbeidernes musikkorps. Sistnevnte sto for musikalske innslag, med blant annet Internasjonalen, den norske nasjonalsangen og den russiske nasjonalhymnen.