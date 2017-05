Fikk raskt kontroll på gressbrann

Brannen ble meldt klokken 15.39 mandag.

- Den første meldingen gikk på at det var en kraftig gressbrann og at det var startet evakuering av to bolighus. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og vindretningen var fra husene, så det ble ikke så dramatisk som det kunne blitt, sier Vegard Håskjold ved politiets operasjonssentral.

Brannårsaken er ennå ukjent, og ingen i nærheten av stedet visste hvorfor det hadde begynt å brenne, ifølge politiet. Brannåstedet var rett ved Farmen barnehage på Nesset.

- Hvis noen har opplysninger for brannårsaken vil vi gjerne høre fra dem, sier Håskjold.