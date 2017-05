- Må forsvare arbeidslivet videre

- De sier at 1. mai er avleggs og har utspilt sin rolle i samfunnet. Det har det på ingen måte gjort. Det er vår plikt å ta vare på det som de tidligere generasjonene kjempet fram for oss, og å forsvare arbeidslivet videre, sier Ståle K. Johansen, som er leder for Verkstedklubben Kværner Verdal.

Vinteren kommer

Han var en av hovedtalerne under folkemøtet på Minsaas Plass i Verdal mandag, der en applauderende forsamling av frammøtte viste sin støtte til appellene fra Johansen, Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV), Siv Furunes (2. kandidat for Nord-Trøndelag SV) og stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

For Johansen var det framtidsutsiktene for Kværner og oljenæringen som sto i fokus på Arbeidernes dag. Han fokuserte i sin tale på bevaring av arbeidsmiljøloven, viktigheten av trygge arbeidskontrakter og flere faste ansettelser.

- Ingen selger snøskuffen på sommeren når man vet at det alltid kommer en sommer, som Johansen og gjorde også et poeng ut av at oljeindustrien stadig skal dominere i mange år framover.

- Den siste oljearbeideren i Norge er stadig ikke født, sa han fra talerstolen og viste til at det må settes fokus på også dagens oljeindustri, istedet for bare å lete etter hva som blir den "neste oljen".

Roser verdalingene

Arild Grande, stortingsrepresentant for Ap, deler oppfatningen av framtiden. Han roser rollen verdalingene spiller i valgkampen, og sier at Johansen er en av klubblederne som han vil jobbe mer med i månedene framover mot stortingsvalget.

- Verdal er en av bastionene i Trøndelag, sier han.

I sin tale vektla han arbeidet som nå legges ned for å vinne valget til høsten, på bekostning av dagens blåblå regjering.

- Tre år har gått siden vi sto samlet her på Minsaas Plass sist, og sa tydelig ifra til regjeringen om at de ikke fikk lefle med arbeidsrettighetene, sa han og viste til demonstrasjonen i 2014, hvor flere tusen personer møtte opp i sentrum.

Markering på krigskirkegården

1. maimarkeringen startet med flaggheising på morgenen, og både LO-senteret og Rostadgården åpnet dørene på formiddagen før demonstrasjonstoget fra Verdal Bo- og helsetun gikk i retning Minsaas Plass.

Klokken 15 fortsetter markeringen med konsert på Ørmelen Bo- og Helsetun, før deltakerne marsjerer til Ørmelen krigskirkegård klokken 16. Der deltar representanter fra Den russiske ambassade, samt ordfører Bjørn Iversen og LO, AUF og SU.