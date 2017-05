Nordtrønderne fikk gjennomslag for Heimevernsøkning

I helgen gjennomførte Kristelig Folkeparti sitt landsmøte i Trondheim. Delegasjonen fra Nord-Trøndelag besto av Åste Marie Lande Lindau, Jann Karlsen, Børge Lund, Anette Liseter og Kari Eline Groven. Karlsen og Lund kommer fra Levanger KrF.

Diskusjonene gikk på blant annet organisering av sykehus, regioner og oppgaver. Familiepolitikk med kontantstøtte og barnetrygd. Det ble vedtatt at kontantstøtten skal moderniseres og barnetrygden skal økes betydelig og skattlegges.

- Nord-Trøndelag KrF har engasjert seg stort i debattene og forslag til programmet. Det bør være et samarbeidsklima mellom beitenæringene og forvaltningen. Forvaltningen og beitenæringene må jobbe sammen for å finne en god løsning. Stortinget har vedtatt forliket, dette ligger til grunn. Nå bør det jobbes fra alle parter slik at det blir en bra løsning slik at det er levelig for alle, sier 1. kandidat for Nord-Trøndelag KrF, Åste Marie Lande Lindau i en pressemelding mandag.

Rovdyr og Heimevern

Fylkespartiet fikk også gjennomslag for at «hensynet til matproduksjon og beitenæringer tillegges betydelig vekt i rovdyrpolitikken.»

- Dette er viktig for næringa. Dette er viktig for forbrukere for at det blir produsert trygg norsk mat. Dette er viktig å utnytte de ressurser som ligger i utmarksbeite, sier Lindau.

Nord-Trøndelag KrF har også fått gjennomslag for en økning av Heimevernet. KrF vil stoppe den nedbyggingen av Heimevernet som regjeringen og Arbeiderpartiet ga flertall for i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen av Forsvaret. Videre vil KrF øke Heimevernets faktiske bemanning.

- Nord-Trøndelag har fått gjennomslag for «alkolås for alle yrkeskjøretøy som kommer inn i landet» Dette handler om sikkerhet i trafikken og konkurransevridningen blant norske (som har dette krav) og utenlandske kjøretøy (som ikke har det), skriver Lindau i pressemeldingen.