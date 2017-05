Varsler ekstra militær trafikk

Kaptein Rune Haarstad i Trøndelag heimeverndistrikt HV-12 varsler om oppstart av en ny øvelse i Trøndelag i perioden fra tirsdag 2. mai til og med 15. mai. I perioden vil soldater fra det amerikanske marinekorpset, sammen med Forsvarets logistikkorganisasjon, gjennomføre en øvelse som går ut på uttak av utstyr fra de fremskutte lagrene i Trøndelag.

- Det vil derfor kunne bli en del ekstra militær trafikk langs veiene i perioden. Spesielt på aksene inn mot Stjørdal, sier Haarstad i en pressemelding mandag.

Hensikten med øvelsen er å forsikre seg om at konseptet med fremskutt lagret utstyr og alliert militær forsterkning virker.

- Militærpolitiet fra Trøndelag Heimevernsdistrikt vil følge kolonnene og sørge for sikker og god trafikkflyt. Folk flest vil ikke merke noe mer til øvelsen enn at det blir noe økt militær trafikk. Lokale trønderske HV-soldater vil som vanlig sørge for sikkerheten, skriver Haarstad i pressemeldingen.