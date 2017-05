Å bøye seg i støvet for de i grøftekanten

Tradisjon tro; Når snøen forsvinner og våren er i anmarsj dukker de opp langs veikanten, de gulkledde. Litt penger i klubbkassa får de velfortjent for innsatsen, men likevel – det er en enorm innsats som hvert år legges ned av de lokale Lions-medlemmene i Levanger for å få ryddet grøftekantene for all den søpla som folk har slengt ut av bilvinduet de siste månedene. Fra Vinne i nord til Åsen i sør er deres nedslagsfelt for anledningen.

Ifølge Frivillighet Norge så tilsvarer den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge 147 800 årsverk, og verdiskapingen ligger på godt over 100 milliarder kroner årlig. Med andre ord, det er utrolig mye arbeid som blir gjort av frivillige som ellers ikke ville blitt gjort i landet vårt. Også lokalt. Som søppelryddinga langs E6-en. Og en uendelig lang rekke av andre små og store ting.

Rekrutteringen så som så. Vi er så heldig her i lokalavisa at det stadig kommer inn små epistler og rapporter fra lokale lag og foreninger. Det setter vi stor pris på. Men nesten like ofte som det kommer inn artikler, leser vi også at de ønsker seg flere medlemmer.

Så gir det håp, for eksempel da sjuendeklassinger fra fire skoler i Levanger og Verdal tidligere i vår satte i gang rydding av ulike verneområder i lokalmiljøet. Pengene de fikk for dette brukes til avsluttende ungdomsskoletur, og ungdommene selv ga uttrykk for at de fant dette mer meningsfullt enn kakelotteri. Det er positivt at samkommunen, Fylkesmannen og skolene gir barn og unge en inngang til frivillig arbeid på denne måten. Valgfaget «Innsats for andre» er et annet prisverdig tiltak i samme sjanger.

Forbilledlig innsats. Så takk til dere som står på. Og i disse dager altså, en spesiell takk til dere som bruker time på time på å rydde langs veien, mens bilene suser forbi. Aldri har det vel passet bedre å si at vi bøyer oss i støvet. Bilstøvet om du vil.

Anja H. Helland