Fra byliv i nord til gård på Ekne

De siste ni årene har Katrine Ingebrigtsen fra Tromsø kalt Ekne i Levanger sitt hjem. Det skyldes at hun fant kjærligheten under studietiden i Hamar, med odelsgutten Johannes Skilbrigt fra Ekne.

Der studerte hun globalisering og utvikling da hun møtte mannen hun nå skal gifte seg med i sommer.

–Det var der jeg møtte min nå kommende ektemann. For tre-fire år siden tok vi også over gården og vi har nå fire barn, sier hun blidt.

Oppstartsiver

Tromsøjenta vokste selv opp i boligfelt i Tromsø, og setter ekstra stor pris på at barna på ti, seks og to ganger to år får oppleve gleden av å vokse opp på gård.

–Det er en stor forskjell fra et boligfelt. De får store områder å leke på og nærheten til skogen, sier hun og legger til at det er en svært aktiv hverdag som fylles med fire barn i hus.

Siden hun flyttet til Ekne, har hun engasjert seg i en rekke lokale tiltak og prosjekter. Familien har også åpnet opp gården på Ekne for besøkende under Åpen gård-arrangement, til stor glede for flere hundre tilreisende som får oppleve glimt av gårdslivet. Ingebrigtsen var også med på oppstarten av Kafé Verden på Dampskipsbrygga, og har vært med på Trillemafiaen, samt i Barnas Turlag.

–Jeg elsker å møte nye folk, og var med på oppstarten for å få tilbudet i Kafé Verden til Levanger. Det er imponerende at de har holdt kafeen i gang på en så god måte i fire år. Det er gøy at de har fått det til, sier hun.

Turglad

Friluftsinteressen brukes også hjemme med familien, hvor de ikke sjelden går på turer og sover ute når anledningen byr seg.

Etter at tvillingene på halvannet år kom til verden har hun hatt permisjon og jobbet deltid i jobben som rådgiver i Nord-Trøndelag Røde Kors. Etter sommeren begynner hun for fullt i stillingen igjen, og har hele Nord-Trøndelag som nedslagsfelt hvor hun følger opp de 20 lokalforeningene.

Hvilket inntrykk hadde du av Levanger før du kom hit?

–Jeg kjente ikke Levanger før jeg flyttet hit, men jeg ble imponert over været, siden jeg er fra Tromsø. Og jeg syntes byen var fin, og at Ekne var en fantastisk plass. I tillegg gikk jeg ett år på Nord universitet. Det var veldig fint, fordi jeg fikk oppleve mer av Levanger og se at det er mer enn bare Magneten.

Hva gjør Levanger unik?

–For meg er det universitetet og sentrum.

Jeg er ingen tilhenger av store kjøpesenter, og her har vi både fjell og sjø like ved. Det gjør det veldig mye enklere å dra ut på turer.

Hva mangler Levanger?

–Som tromsøværing liker jeg kafeer og et godt kulturliv. Jeg savner flere møteplasser, som gjør at folk bruker byen mer. Frk. Renbjør og Lille Chili er gode eksempler som det bør bli flere av. Vi trenger flere steder der folk kan kose seg med god mat og flere kulturtilbud.

Hvordan er en typisk levangsbygg?

–Det tok for meg litt tid å møte folk, men når man først blir kjent er folket veldig imøtekommende og hyggelige. Nå er det lett å komme i kontakt med folk.

Føler du deg som en levangsbygg?

–Jeg begynner å føle meg mer som en eknesbygg etter hvert. Det kommer nok gradvis.