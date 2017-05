Kostbar terrengsykkel stjålet fra skole

Operasjonsleder Lars Letnes ved politiets operasjonssentral i Steinkjer forteller at det er levert anmeldelse for et sykkeltyveri i Verdal.

– Noen har vært på skolebygget på Bakketun (folkehøgskole, journ.anm.) og stjålet en dyr sykkel av merket Cube Stereo Race. Det er en sort og gul terrengsykkel med opplyst verdi 25.000-30.000 kroner, forteller Letnes.

Politiet fikk melding om tyveriet kl. 20.30. Letnes sier at det skal ha skjedd om kvelden 1. mai.

– Det skal ha vært observert en mann på bygget på cirka 25 år og som veier rundt 80-90 kilo, sier Letnes.