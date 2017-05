Stappfullt på halvannen time

23. mai arrangerer en rekke norske sykehus Hudsjekkdagen . Det er en nasjonal kampanje for å få nordmenn til å sjekke mistenkelige føflekker for hudkreft. Det skjer via Kreftlinjen eller den europeiske kampanjens nettside, euromelanoma.org/norway. Påmeldingen startet tirsdag morgen, klokken 09.00. Etter én time var avtaleboken for St. Olavs hospital i Trondheim fulle, og bare en halv time senere var avtaleboka også full ved Sykehuset Levanger for endagsarrangementet.

- Hudlegene som deltar i aksjonen undersøker føflekker uten at du behøver henvisning fra fastlegen. Timen koster 345 kroner i egenandel, og er for deg som har en føflekk som har endret seg, så du mistenker føflekkreft eller er over 25 år. Det er svært sjelden at noen under 25 år får føflekkreft, skriver Kreftforeningen på sine hjemmesider.

Fullt i Levanger

Sykehuset Levanger er blant de norske sykehusene som deltar på Hudsjekkdagen i slutten av mai. De har selskap av hudleger fra følgende sykehus (avtalestatus i parentes):

- Arendal, Asker, Bergen (FULLT), Førde (FULLT), Harstad (FULLT), Haugesund, Hønefoss, Kristiansund N, Larvik, Levanger (FULLT), Mo i Rana, Moss (FULLT), Oslo, Rådal, Stavanger, Trollåsen (FULLT), Tromsø (FULLT), Trondheim (FULLT), Voss og Ålesund.

Sjekk symptomer

Føflekkreft kan komme i en ny føflekk eller i en du har fra før, og føflekken vil oftest skille seg ut fra de andre føflekkene du har. Hvis du merker noen slike forandringer, er det viktig å gå tidlig til legen.

vokser eller endrer form

endrer farge, spesielt til svart

klør eller blør

danner et sår som ikke vil gro

Ifølge Kreftforeningen er bare én av tre av de som bestiller timer på Hudsjekkdagen menn.

- Vi ønsker at flere menn smører seg før de går ut i sola og at de blir flinkere til å sjekke seg, sier distriktssjef i Kreftforeningen Trondheim, Eva Faanes, til Adresseavisen .