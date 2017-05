Har sprengt vekk 6.000 lastebillass med stein

Ifølge Statens vegvesen er arbeidet med den nye midtdeleren mellom Vassmarka og Ronglan i Levanger i rute.

– Fremdriften er veldig god, sier byggeleder Gunleik Hoffmann. Budsjettene ser også ut til å holde.

Bru-arbeid

Mye av arbeidet på sørdelen av strekningen er ikke synlig for trafikantene, og kanskje tenker ikke folk over at det er flere bruer langs vegen. Men det er det, og to av dem er under ombygging. Nonstad bru (15 meter lang) og Hammermarka bru (66 meter). I tillegg har vegvesenet bygd en kulvert på strekningen og lagt drenering.

– Om et par uker starter selve midtdelerbyggingen på sørdelen av strekningen, og når denne delen av prosjektet er ferdig settes trafikken på her, sier Hoffmann.

Bredere veg

Hele prosjektet dreier seg om fem kilometer med europaveg, og skal være ferdig sommeren 2018. Men allerede i september i år regner vegvesenet med å åpne den sørlige halvdelen.

E6 vil da være 12,5 meter bred (to meter bredere enn dagens E6) der det er to felt, og 14,75 meter der det er tre felt. Det blir forbikjøringsfelt på 1,4km av de 2,5km som åpnes i høst. I tillegg blir det gatelys, noe som ikke finnes der i dag.

Mindre svinger

6.000 lastebillass med stein er altså sprengt vekk. Årsaken til det er fartsgrensen på 90km/t, som krever mindre svinger på vegen enn i dag, og at vegen må utvides i bredden.

Boligfeltet i Hammermarka har fått atskilt gang- og sykkelveg i samband med E6-prosjektet. En støyskjerm på 170 meter settes også opp.

– Fremfor alt gjennomfører vi prosjektet av trafikksikkerhetsårsaker. Midtdeler er svært effektivt for å unngå møteulykker, poengterer prosjektleder Gunleik Hoffmann.