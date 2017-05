Måtte svare på spørsmål om svikt i anbudspraksis

Det forteller kontrollutvalgets leder John Hermann til Innherred.

«Gode relasjoner»

Han viser til flere henvendelser fra entreprenører som ønsker å ha mulighet til å være med konkurransen om underleveranser til teknisk drift i Verdal kommune.

– Entreprenørene har en oppfatning av at noen blir prioritert for slike oppdrag av «gammel vane» eller godt innarbeidede «relasjoner» over tid, beskriver Hermann.

De som har henvendt seg til kontrollutvalget skal ifølge lederen ha uttrykt en forsiktig frustrasjon over at oppdrag tildeles uten mulighet for at andre leverandører kan være med i anbudsrundene.

Vil etablere rammekontrakt

Kontrollutvalget valgte derfor å stille lederen for teknisk drift, Bård Kotheim, fem konkrete spørsmål formulert av utvalgets leder.

De to første spørsmålene gikk på om det eksisterer en rammekontrakt med bestemte leverandører og eventuelt når denne ble etablert. Til det svarte den tekniske sjefen at noe sånt ikke finnes.

Spørsmål nummer tre var når neste anbudsrunde lyses ut.

– Vi er i oppstartsfasen med å etablere en rammekontrakt-konkurranse på massekjøp og maskin-innleie, refererer Hermann fra svaret kontrollutvalget fikk. Denne skal sendes ut i løpet av året, og vil ha en varighet på to år, med opsjon på ett pluss ett år til.

– Asfalteringsleveransen i 2017 vil bli på over 1,1 millioner kroner, og på grunn av størrelsen vil den bli lagt ut som en vanlig anbudskonkurranse på Doffin, bemerker Kotheim i sitt svar.

NHO spådde trøbbel

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i fjor tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser, som ble gjeldende fra nyttår. Da ble anbudsgrensen hevet fra 500.000 kroner til 1,1 millioner kroner. Innkjøp under denne grensen trenger ikke kunngjøres og følge de detaljerte reglene fra tidligere. I tillegg ble forhandlingsforbudet fjernet, slik at det ikke lenger er forbudt å endre tilbudene i en anbudskonkurranse gjennom forhandling.

– Det blir enklere for offentlige etater å gjøre innkjøp og enklere for små og mellomstore bedrifter i delta i en konkurranse, hevdet næringsminister Monica Meland (H), men NHO var kritiske.

– Det blir enklere for innkjøperne og de faste, store leverandørene. Men det gir store utfordringer og er et stort tilbakeskritt for mindre bedrifter som ønsker å delta i konkurranse om å få levere til det offentlige, sa næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto til Kommunal Rapport.

– Små bedrifter vil kunne risikere å aldri komme til forhandlingsbordet, med mindre de er oppdragsgiverens foretrukne leverandør, poengterte Harto.

Om de nye forskriftene har skylda for situasjonen i Verdal skal være usagt, men NHO-direktørens spådom stemmer i hvert fall godt overens med problematikken som kontrollutvalget i Verdal har tatt opp med teknisk drift i kommunen.

Trenger bedre rutiner

Det siste spørsmålet fra utvalget som Bård Kotheim måtte svare på, var om de har en praksis med å stykke opp kontrakter i mindre omfang, for å omgå kravet til å innhente anbud. Til det var Kotheim bastant på at det gjør de ikke.

Selv om svarene fra den tekniske sjefen ikke tyder på noen overtredelser av regelverket, føler kontrollutvalgets leder John Hermann at teknisk drift erkjenner at valg av entreprenør ved mindre kontrakter i Verdal kommune trenger en bedre og mer klar rutine.

– Vi er lovet at forbedringstiltak er iverksatt, og når disse er etablert kommer vi til å invitere teknisk drift til å komme med oppfølgende informasjon, forteller Hermann.