Marit (23) starter på nytt naturguidestudium

Det er Lofotposten som onsdag skriver om Marit Bjørhusdal (23) og kjæresten Toralv Dyblie Erdal fra Oslo. Til høsten flytter de til Svolvær for å ta et helt nytt studium til naturguide.

Det var Toralvs far som tipset dem om nyvinningen, og da var valget enkelt.

– Det virker kjempespennende, og det at vi blir de første som skal ta det er bare artig. Kanskje vi kan bidra med ideer og tips også, sier Marit Bjørhusdal til avisa.

Uante muligheter i nærheten

Kjæresteparet har gått folkehøgskole og friluftsrelaterte linjer i Alta, der han fortsatt bor. Hun holder til i Tromsø, men nå flytter de altså begge en god del mil lenger sør.

– Det har alltid vært en drøm å flytte til Lofoten. Vi er friluftinteresserte og Lofoten byr på mange muligheter innenfor akkurat det, sier Bjørhusdal.

Når begge i tillegg hadde tenkt å begynne studier til høsten og kan gjøre det nettopp i Lofoten, var det fantastisk.

– Med studiet håper vi å komme tettere inn på næringslivet der, og få mer kunnskap om friluftsliv, kultur, sikkerhet og andre ting som trengs for å bli naturguide.

Populært studium

Studiet er på ett år, og Bjørhusdal og Erdal utelukker ikke helt at de kan bli naturguider nettopp i Lofoten i fortsettelsen.

Ett naturmål har de allerede satt seg: Å bestige Svolværgeita.

Det bør kunne gå bra for de to, som både har besteget topper og vært ute en vinterdag før. Helt ukjent med Svolvær er de heller ikke, idet Erdals far er fra Svolvær og de i tiden som kjærester har vært på noen turer sammen i Lofoten.

Naturguidestudiet i Svolvær, som er tilknyttet Universitetet i Tromsø, har vært populært etter lansering. En måned før søknadsfristen går ut er det allerede over 60 søkere.