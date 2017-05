Ungdom fra Verdal og Levanger kjemper om NM-tittel

NM for ungdomsbedrifter holdes i Norges Varemesse og Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

I tillegg til å speile det beste fra norske ungdomsbedrifter skal det også kåres en norgesmester som får representere landet i EM i Brüssel i sommer.

Fra Levanger deltar Vision Media UB, som er en ungdomsbedrift som leverer produkter og tjenester innen foto, film, tekst, design og web til private og næringsliv. De kommer fra en klasse på 30 elever med ulik kompetanse innenfor media, som for eksempel koding, lage spill, designe og lage film.

– Vår ambisjon for NM er såklart å vinne de konkurransene vi deltar i, men også å ha det gøy, treffe andre bedrifter og utvide nettverket vårt enda mer, sier Ørjan Vevle, daglig leder i Vision Media UB.

På Innherred.no har man kunne se ett av deres «verk» i forbindelse med Solfrid Grande (81) som spilte inn en rap sammen med musiker Frank Scott, om den norske eldreomsorgen. Videoen som fulgte rapen ut til titusenvis av seere og lesere på nettet var det Vision Media UB som hadde laget.

Verdal er også representert i NM for ungdomsbedrifter, med den suksessfulle gjengen i Spre Glede UB. Deres forretningsidé er å akivisere og sosialisere eldre, særlig de som ofte faller litt utenfor og ikke får de samme tilbudene som eldre på institusjon får.

Vise frem behovet

Innherred.no skrev om dem før jul, da de var i forberedelsene til en julekonsert. De hadde da allerede laget flere aktive kvelder for beboerne på Stekke, kanskje med bingokveldene som det største høydepunktet.

Før jul skal de spre glede til enda flere enn Stekke-beboerne Jentenes opplegg i høst har vært kjempepopulære. Nå avslutter de første halvår med å lage julekonsert med Kalle Garli.

– Vi reiser til NM først og fremst for å få en fin opplevelse og ha det gøy. Men vi ønsker også å få markedsført bedriften vår best mulig, og vise at det er stort behov for slike satsinger i samfunnet, sier Sofie Norum, som er daglig leder i Spre Glede UB.

Bygger bro

Ungt Entreprenørskap Trøndelag fyller 20 år i år, og på landsbasis har nesten 200.000 elever fått erfaring med ungdomsbedrift siden oppstarten.

– Vi har en unik rolle i å bygge bro mellom skole og fremtidens næringsliv, konstaterer daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, Frank Norbeck.