Veteranan i grenseland

Veteranan Innherred turlag la turen til Frosta siste onsdag i april. Vandringen gikk i grenseland mellom Frosta og Åsen, i området mellom Svenskhalla og Sunndalen. De faste kjentmenn på Frosta, Åse Brit og Rolv Vang, hadde sammen med Magnar Bolstad valgt det historisk interessante Hånnåbogenområdet til denne turen.

Krigsminner

Vandringen gikk fra Svenskhalla om Brandåsen; så gjennom skogen og inn i «krigsminneområdet». Der ble den store gruppen på 54 deltakere møtt av læreren, musikeren og ikke minst lokalhistorikeren Bjørn Olav Juberg, og han ble vår guide på resten av turen. Bjørn Olav har gransket og jobbet mye med anleggene i Hånnåbogen, og han delte noe av sin store kunnskap med oss. Etter hvert som vi passerte rester etter kanonstillinger, kaserner, kommandosentral, kjøkken, tilfluktsrom m.m. fikk vi på en lettfattelig måte innblikk i aktiviteten i området med tyske skip i fjorden og engelske fly i lufta. Virkelig interessant.

Sprengstoff-fabrikk

Ved kommandosentralen var det matpause. Her hadde Kåre H. Ulvik og Lars Bjørn Moksnes bålkaffe på den store svartkjelen klar, og når sola også var i godlune akkurat da, ble det en fin stund i vakker natur. Nevnes må det også at Lars Bjørn Moksnes har gjort en flott jobb med å rydde stier og minnesmerker på frivillig basis.

Siste del av turen gikk lenger ned i Hånnåbogen til hustomter etter arbeiderboligene på sprengstoff-fabrikken som ble etablert i Sunndalen i 1902. Industrimannen Chr. Thams var på leiting etter et egnet sted for sprengstoffproduksjon nordafjells, og valget falt altså på Sunndalen. Det skjedde ulykker med nitroglyserin i denne tida, og boligene ble derfor lagt i betryggende avstand. I Staurselva ble det produsert strøm til hus og også til gatebelysning i området. Det sies at Hånnåbogen var av de første boligfelt i Nord-Europa som fikk gatebelysning. Produksjonen av sprengstoff i Sunndalen ble nedlagt i 1920.

Det står bare murene igjen etter husene i Hånnåbogen nå, men mange hus er satt opp på nytt av folk både på Frosta og i Åsen.

Rolv Vang og Jon-Otto Leifseth

