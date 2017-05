Både firma og sjåfør ble anmeldt

Det viste seg ved nærmere ettersyn at varebilen var langt tyngre lastet enn den hadde lov til. 1,5 tonn ekstra ga anmeldelse både av sjåfør og firmaet vedkommende jobber for.

To andre ekvipasjer fikk også reaksjoner fra vegvesenet under kontrollen. En ble anmeldt for manglende førerrett, mens en fører av lastebil med tre tonn overlast fikk utstedt et gebyr på 11.000 kroner.