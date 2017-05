Det kunne vært en interessant debatt

Høyres Anne Kathrine Nordhammer Solberg har både på sosiale medier og i et avisinnlegg her i dagens Innherred reagert på at 1. mai er i ferd med å bli en ren arbeiderpartidag, slik hun ser det. Solberg reagerer særlig på at stortingsrepresentant Arild Grande (AP) brukte store deler av sin hovedtale på dagen til å rette harde skyts mot den sittende regjering.

Ikke overraskende. At Solberg reagerer på dette er kanskje ikke så oppsiktsvekkende i og for seg, med tanke på at hun har et noe annet politisk ståsted enn det den tradisjonelle arbeiderbevegelsen har.

Jeg synes samtidig at debatten i seg selv er interessant, på en dag da de aller fleste strengt tatt velger å ta seg en tur på hytta, pusle i hagen eller gjøre andre ting som man gjerne gjør på en hvilken som helst annen fridag. Det lokale KrF-laget hadde for øvrig en egen markering i Levanger, som de for øvrig har hvert år, under tittelen «Hvor var du?». Her fokuserte de på mange ulike temaer, som de hektet på fellesnevneren verdier.

Alle skal med? For hvem er egentlig arbeiderne i dag? Og er vi for mette til at vi finner saker som engasjerer oss nok til at vi begir oss med på markeringene, eller er vi for splittet til at mange greier å enes om felles kampsaker? Kanskje er det heller ikke et mål i seg selv at dagen skal trekke store mengder med folk, så lenge de som har sitt fotfeste i den tradisjonelle arbeiderbevegelsen støtter opp om dagen. Holder det at folk viser sin stille respekt hjemmefra? Er det nok?

Jeg vil uansett gi honnør til Solberg som stikker hånda inn i vepsebolet og mener noe om dette. Hun har vist seg som et friskt pust inn i den lokale debatten på flere områder.

Og jeg kunne ønske at noen tok denne ballen skikkelig og at vi fikk en ordentlig debatt rundt dette i forkant av neste års 1. mai. Man risikerer vel ikke så mye mer enn at flere kanskje blir litt mer opplyst, eventuelt engasjert, og får et mer bevisst forhold til arbeidernes dag?