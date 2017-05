Er ofte hjemom på besøk

Siri Tuseth driver Satya Yoga i Stavanger. Dette består av et yogastudio, samt at hun har sin egen yogaskole hvor hun utdanner andre til å bli yogalærere.

Hun bor i dag sammen med sin datter Maia på 10 år.

Siri flyttet til Stavanger for å utdanne seg til sosionom, og har jobbet i mange år med barn og unge på ulike institusjoner.

Dialekten, holder du på den?

–Den er på plass når jeg lander på Værnes. Som min datter sier: Nå snakker du sånn skikkelig trøndersk mamma.

Jeg er en hermegås når det gjelder andre folk sine språk og dialekter, så jeg høres nok rimelig utvanna ut når jeg er her nede, sier Tuseth.

Hva savner du mest fra Verdal?

–Det jeg savner med å bo langt vekke er selvsagt å kunne være tettere på familie og gamle venner, da jeg har en datter som får sett familien for lite der hjemme. Men hun reiser selv med fly, og vi er alltid hjemme i ferier. Hun har en mormor og en morfar som har tid med henne i lek og samtale, akkurat som jeg hadde med mine på Stiklestad. Det er også noe som blir mer hjemlig med årene rent identitetsmessig, slik som landskapet og naturen, gamle stier og minner som en holder på uansett hvor lang tid det går.

Jeg kjenner også det er godt å komme hjem til Frode på nabogården, gå tur med Ingrid og pleie det kreative i topplokket, samt planlegge ting sammen med Anne Sigrid når det gjelder folks helse og trivsel, sier Tuseth.

Hva savner du minst?

–Er ikke sikker på hva jeg skal si. Har egentlig ingenting annet enn gode tanker om Verdal.

Ditt beste minne?

–Jeg vokste opp i Leksdal på en gård, med en fantastisk beliggenhet ved Leksdalvannet. Det jeg husker aller beste er gode sommer og vinteropplevelser. På sommeren var det bading og lange dager med venner. Etter hvert som vi ble eldre, fikk vi lov til å bade i Lundselva.

Vinteren husker jeg med mye snø, og brøyteskavler som gikk oss langt over hodet, når vi gikk eller sparket hjem fra skolen.

Det var en trygg og god oppvekst hvor alle kjente alle, og en hadde venner på tvers av alder som en ofte har på mindre steder. Det var ski, akebrett, mye sykling på idrettslaget og skolen. Skøyter på vannet med tilhørende neglesprett og varm kakao husker jeg også.

Hunden Bella var med og stjal luer og votter.

Jeg tilbrakt også mye tid hos mormor og gufar på Stiklested, og fikk møtt veldig mye folk da mormor sine vafler ble stekt hver dag til glede for både store og små.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

–Jeg er nok ikke flink nok til å holde meg oppdatert hva som skjer i Verdal, utenom når jeg kommer hjem og leser Innherred i store jafs fra lang tid tilbake, samt snakker med venner og familie. Jeg er selvsagt som enhver utflytta Verdaling stolt over hva vi får til på Stiklestad, samt heier på lokale krefter som satser på egen bedrift. Jeg går alltid innom favorittbutikkene mine hjemme, og følger med på hva min venninne Anne Sigrid Stiklestad på Sprek holder på med, hva Line Hofstad får til med Smak Catering og ellers alle de som står på for at gårdene skal overleve og kulturlandskapet holdes i hevd. Jeg diskuterer distriktspolitikk her nede så snart anledningen byr seg.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal igjen?

–Jeg lengter hjem på mange vis jeg. Det er en gård der hjemme som kaller. Vi får se hva fremtiden bringer. Ikke lett dette når en har barn og en annen del av en familie her nede som er viktig. Jeg har bygget opp et firma fra grunnen av over mange år, noe jeg håper skal leve videre i mange år til. Men det er mye spennende av prosjekter en kunne startet opp hjemme med alle de mulighetene som ligger der.