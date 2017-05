Gjorde tollbeslag deluxe på Ådalsvollen

Ifølge seksjonssjef i Tollregion Midt-Norge, Bjørn Arild Sørli, er det lenge siden de har gjort et så stort beslag av sprit.

Til Adresseavisen forteller han om et beslag på seks paller med til sammen nesten 3.000 liter russisk vodka.

Spriten befant seg i en svenskregistert lastebil med to litauere ombord. To medsammensvorne kjørte en annen bil rett i nærheten.

De hadde ikke gjort all verden for å skjule lasten, som lå under en presenning bak noen stoler og et dekk i lasterommet, mest bare for å hindre at pallene forskjøv seg lenger bak i lasterommet.

Skulle de betalt toll for innførselen til Norge, måtte litauerne ha betalt hele 1,2 millioner kroner.

Den udramatiske stansen av lastebilen i en rutinekontroll skjedde tirsdag kveld ved 19.30-tiden ifølge Trønder-Avisa.