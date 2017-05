IS-siktet verdaling forblir i fengsel

Det er Adresseavisen som skriver at den terrorsiktede verdalingen (33) som skal ha sluttet seg til terrorgrupperingen Den islamske stat, blir sittende i varetekt i åtte nye uker.

Dette etter et vedtak i Oslo tingrett tirsdag denne uka.

Etterforskes av PST

PST har etterforsket verdalingen, og ba tirsdag om at han fengsles videre i åtte uker. Siktedes forsvarer Siri Langseth motsatte seg kravet om åtte ukers varetekt, men retten ga PST medhold.

Saken ventes å komme opp til høsten.

Dro til Syria

Verdalingen reiste til Syria i november 2014. Han rømte halvannet år senere til Tyrkia, der han ble fengslet. Verdalingen ble fengslet i Norge i august i fjor. I mars i år ble han flyttet til Trondheim fengsel.

33-åringen er siktet for å ha knyttet seg til IS, og for å ha inngått forbund om å begå terrorhandlinger. Verdalingen nekter straffeskyld på begge punktene, skriver Adresseavisen.