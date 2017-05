Politiet: – Vi får fortsatt spørsmål om ATV-kjøring blant barn

Posten som politiet i Nord-Trøndelag nå har delt på sin nye Facebook-side er opprinnelig fra 2010. Men reglene har ikke endret seg siden den gang.

Makshastighet: 6 km/t

– Det reklameres mye for ATV for barn, ATVer som det ikke er lov for barn å bruke, skriver politiet.

Barn kan nemlig bare bruke ATVer som går maks seks kilometer i timen. Går den fortere, må den registreres.

En ATV under 150 kilo kan registreres som moped og dermed kjøres med mopedlappen, men er den tyngre regnes den som firehjuls motorsykkel og føreren må være over 18 år og ha lappen for personbil. Visse unntak finnes slik at en ATV kan registreres som traktor og kjøres av 16-åringer.

Lov innen idretten

Det finnes ett viktig unntak fra reglene. Barn kan nemlig kjøre ATV som går fortere enn seks kilometer i timen hvis de deltar på organisert trenings- og konkurransekjøring gjennom Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsporforbund.

Lar man barna sine kjøre ATV i strid med reglene kan straffen bli fengsel i opptil ett år, selv om mindre overtredelser som førstegangsforseelse oftest gir bøter på en del tusenlapper. Ved skade blir straffen fort strengere.

– Hvor kjøringen finner sted har ikke stort å si. Vegtrafikkloven gjelder like mye på plenen, gårdsplassen eller åkeren din som på trafikkert veg, poengterer politiet i sin redegjørelse.