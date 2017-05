Sterk Brandt-innledning på hjerneskadekonferanse

I går og i dag arrangeres Nasjonal nevro- og hjerneskadekonferanse i Trondheim . En konferanse for alt helsepersonell som jobber innen rehabiliteringsfeltet og innen nevrosykepleie, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste, samt brukerorganisasjoner.

Fra pasient til rollemodell

Innledningsforedraget i går formiddag var det Thorbjørn Brandt som stod for. Han var en av landets beste kombinertutøvere på juniornivå da han falt stygt under trening i Granåsen før jul i 2009. Etter lang veg tilbake gjennom rehabilitering på avdeling for ervervet hjerneskade, jobber han i dag som mestringsveileder på samme avdeling og er rollemodell for andre med liknende skader.

Han har et eget foredrag kalt «Veien er målet», som handler om håpet og mulighetene for fremtiden. Der formidler han hva det vil si å ha forbilder når man skal videre til livet, hvor viktig det er for livskvaliteten å aktivisere seg og hvordan tomrommet mellom sykehus og livet etterpå fortoner seg. Alt fortalt med livsvisdom og innimellom med glimt i øyet.

– Prat og god tid er viktig

Brandt fremhever i den sammenhengen viktigheten av å ha en erfaren bruker eller mestringsveileder på en rehabiliteringsavdeling.

– Det å prate med noen som ser deg, og tar tak i deg når du er nede. Vi må ta oss tida til den kaffekoppen med pasienten. Bare prate litt, siterer St. Olavs Hospital ham på i omtalen på sine Facebook-sider .

Andre ting de trekker frem er Brandts poengtering av tett oppfølging, respekt og å ta pårørende på alvor.

– Enhver bunn følges av en topp. I starten var det å sitte i en stol ei hel treningsøkt for meg, sa Thorbjørn Brandt i foredraget.

Tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg. Både tidligere topphoppere, verdalinger og andre som har vært på foredraget eller hørt om det skryter masse, og likes-ene strømmer på.