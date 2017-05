Backlund-restauranten vil åpne igjen i juni

No39 hadde siste åpningsdag lørdag. Hotell-restauranten med utsikt mot Kirkegata er nå stengt. Tidligere driver Backlund Restaurantdrift ved Knut Strugstad har ikke forlenget kontrakten med Norlandia Hotel Group som driver Thon Hotel Backlund i Levanger.

Hotellet står nå for frokostserveringen til hotellgjestene selv, og skal også drive restauranten selv.

– Vi holder på å ta over restauranten. Det skal være noen selskap der fram til midten av mai, før vi tar over for fullt 15. mai. Men vi begynner å pusse opp og renovere, og erstatter en del ting på kjøkkenet. Akkurat nå lager vi en plan og et konsept, sier driftsdirektør Matthias B. Tanski i Norlandia Hotel Group.

Norlandia har fått på plass en del personell til restaurantdriften, men rekrutterer for tiden flere ansatte.

– Vi trenger litt tid på å ansette og lage konsept. Men vi satser på å åpne 1. juni, sier Tanski.