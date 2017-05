Følte seg fortsatt pigg etter en tur på by'n

Torsdag kveld ved 22-tiden lusket et lite piggsvin rundt i Sørgata i Verdal sentrum. Først opp langs bedet utenfor Hanskemakergården, før det krysset gata og fortsatte inn i inngangspartiet til leilighetskomplekset i Thorsengården på motsatt side.

Ikke melk, men vann

Piggsvin er totalfredet i Skandinavia, og er ikke altfor mye å se rundt omkring. Såpass tidlig på året er de enda sjeldnere, da de bare såvidt har våknet fra vinterdvalen.

For å ta vare på den bestanden som er, så bør folk stelle pent med dem. Å sette ut melk er ingen god idé, da magen deres ikke er særlig tolerant for det og de fort får diare.

Istedet lønner det seg å sette ut en skål med vann, en skål med så lave kanter at de kommer til og så tung at ikke piggsvinet velter den. Aller best er vann i fat som man pleier å ha under blomsterkrukker.

Kattemat er best

Vil man sette ut mat til dem, anbefales tørrfôr for katter. Dette kan settes ut på kvelden og tas inn om dagen, slik at man slipper at alle andre forsyner seg. Piggsvinet er mest i aktivitet om natten. Disse og mange flere gode tips finnes i en artikkel på Moseplassen.no .

På nettsiden Pinnsvinhjelpen.no er det også masse nyttig å lese om det spesielle dyret.

Hvor den vesle krabaten i Verdal sentrum ble av etter hvert er ikke godt å si, men forhåpentligvis lever den fortsatt det gode liv på by'n. Kanskje med pigger, vann og sang.