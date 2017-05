Roald fra Vinne med fiks DAB-løsning

Roald Bergstrøm fortalte om ideen sin på Facebook tidligere denne uka. Den er allerede delt en del, med gode tilbakemeldinger og innspill fra andre som har funnet ut det samme.

Til daglig er Bergstrøm selvstendig konsulent innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, etter å ha jobbet i det private og offentlige i mange år. Blant annet ved Sintef i Trondheim.

– Ny teknologi og hvordan vi kan bruke denne teknologien til det beste for mennesket og samfunnet er det som opptar meg mest, skriver han på hjemmesiden for konsulentvirksomheten sin.

Biladapter

DAB-ideen er kanskje ikke den mest revolusjonerende, men likefullt ganske fiks. Særlig for de som har flere radioer i huset eller på hytta, kanskje har en stor hage de må ordne i, eller en stor plen å klippe. Det siste er det ikke helt uvanlig å gjøre med hørselvern med FM-radio i. Men de fungerer ikke lenger for de som vil høre på NRK-kanalene og P4.

Bergstrøms idé er billig - og praktisk. Selvsagt kan man kjøpe flere DAB-radioer, eller flere adaptere til de gamle FM-radioene og nye hørselvern med DAB-radio. Men det blir mye DAB og mye penger.

Løsningen? Jo, å kjøpe en billig DAB-adapter til å ha i bilen, men som man istedet bruker hjemme i huset eller på hytta. Glem sigarettenner-uttaket, en slik adapter har også strøminngang for mini-usb, slike som de fleste nye smarttelefoner lades med.

Overraskende stor rekkevidde

Bergstrøm er fredag i Oslo sammen med studenter fra NTNU for å vise frem noe helt annet, nemlig den nye SeniorSmart-appen som de utvikler. Han forteller i kortmeldingsform til lokalavisa at det var en ren tilfeldighet at han prøvde en DAB-adapter for bil hjemme.

– Rekkevidden var overraskende god. Den dekker hele huset, hage og nabolag, sier Bergstrøm til Innherred.no.

Idémakeren har satt adapteren på hemsen hjemme, og dermed kan han høre DAB på alle de gamle FM-radioene rundt i huset.

– Radioen på soverommet, badet, kjøkkenet og det gamle hifi-anlegget virker, beskriver han i Facebook-posten sin.

Rekkevidden gjør også at det ikke vil være noe problem å ha med seg gammeldags radio ut i hagen og høre DAB.

Modell som funker

Ett men er det riktignok - man kan naturligvis ikke høre på forskjellige kanaler på de ulike radioene, all den tid de tar inn det samme signalet fra adapteren.

– For de fleste av oss holder det nok likevel med en favorittkanal for kortvarig lytting, tror han.

Bergstrøm har tidligere prøvd biladaptere for FM, men de har hatt veldig kort rekkevidde. Han tror egentlig at også DAB-adaptere i utgangspunktet bare skal ha en rekkevidde på noen meter, og tør ikke gå god for at hvilken som helst biladapter vil gjøre nytten.

– Den jeg har, en Denver DAB 10, fungerer i hvert fall. Den får man til 600 kroner på Clas Ohlson eller Europris. En billig og grei «FM-nærradio», konstaterer han.

Kanskje ikke for blokk...

Spørsmålet er hva som eventuelt skjer hvis noen i en blokk setter opp en slik hjemme. Det har ikke Roald Bergstrøm dvelt så mye over. Om det blir krøll på sambandet eller naboskapet vites ikke. Men kanskje er det heller ikke de som har mest tradisjon for å ha flere radioer rundt omkring i boligen.

Og dessuten - det finnes fortsatt kanaler som sender radio på FM - uten DAB-adapter: Lokalradioene. Her i distriktet strømmer krystallklar lyd fra Radio Trøndelag ut fra FM-båndet, og kanskje får man også tak i Nea Radio noen steder.