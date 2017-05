Ungdomsrådet mener kommunen bør få mer ut av ungdomshuset

Når komiteen for mennesker og livskvalitet i Verdal kommune har sitt neste møte kommende onsdag, får de referatene fra de nylige møtene i eldrerådet og ungdomsrådet til orientering.

Skal være forebyggende

I ungdomsrådets siste møte ble åpningstidene på Panzer - det nye ungdomshuset i byen - tatt opp.

– Ungdomsrådet synes at Panzer skulle holdt åpent mer - spesielt med tanke på forebygging, heter det i møtereferatet.

Rådet viser til utfordringene i ungdomsmiljøet som Innherred skrev om for en måneds tid siden.

Reagerte på påskestenging

Huset er åpent to dager i uka, tirsdager og torsdager fra klokken 14-21. I påsken var ungdomshuset ikke åpent en eneste dag mellom onsdag før påske og tirsdag etter påske.

– Vi synes et slikt tilbud er viktig for ungdom som ikke er på påskefjellet, fremhever ungdomsrådet.

De hadde helst sett at ungdomshuset hadde vært åpent på fredager også. I hvert fall at åpningstiden kunne vært mer fleksibel slik at det enkelte uker - kanskje en gang i måneden - hadde vært åpent ungdomshus på fredag.

Bør ha flere vakter

Ungdomsrådet er nå spent på hva som skjer i sommerferien.

– Blir huset åpent som vanlig da, eller bare delvis? Ungdomshuset er jo et flott tilbud som er gratis, der alle kan delta og ingen faller utenfor, men vi ønsker å få mer ut av det flotte huset, fastslår ungdomsrådet.

De har også en liten innvending mot bemanningen på huset, etter å ha fått tilbakemeldinger fra de som bruker huset på at det er litt få voksne til å passe på.

– Det er mye rensel ut og inn, og det burde vært flere vakter som kan følge med. Er det mulig å utfordre frivilligheten til å stille som vakter, undrer ungdomsrådet på.

Vømmølkveld

Når alt dette er sagt, har ungdomsrådet også en del positivt å snakke om. Under Vømmølfestivalen blir det ungdomsvømmøl midt i sentrum, med aktivitet i det gamle Domus-senteret og juletre på Minsaas plass (årets tema er som kjent jul i Vømmøldalen) - og før det førjulskveld nettopp på ungdomshuset Panzer.

Før den tid stiller ungdomsrådet som medhjelpere under Statement-arrangementet i Vukuhallen 16. mai.

Nei til film og hiphop

Filmbussen har ungdomsrådet valgt å takke nei til i sommer, det samme har de gjort til en forespørsel om popping og hiphop. Ungdomsrådet kommer til å støtte filmmaraton på kinoen med en iPad i premie, og kanskje blir det ungdomskonferanse i høst - i så fall om barnefattigdom. Om det faktisk blir, er ikke helt bestemt, men ungdomsrådet skal jobbe videre med saken.

