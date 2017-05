Vannledning sprakk på Nesset

Det var ved halv ti-tiden fredag formiddag at vannet plutselig fosset opp fra Gjemblevegen på Nesset i Levanger.

En vannledning et par meter under bakken hadde nemlig sprukket, og med et trykk på rundt 30 liter i sekundet flommet vannet opp og gjennom asfalten, og lagen en aldri så liten elv nedover vegen.

Ti husstander nederst i Gjemblevegen er nå uten vann som følge av hendelsen, men kommunens folk regner med å få ordnet opp i løpet av dagen. I mellomtiden settes det ut vanntank i området som nødløsning.

Levanger kommune må nå få tak i maskiner for å grave seg ned og få reparert vannledningen. I den forbindelse kan det hende at vegen må stenges helt eller delvis i en periode.