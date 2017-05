Fersk 30-åring i Åsen

For 30 år siden ble Åsen Rotaryklubb etablert. Det ble vakt interesse for Rotary i Åsensamfunnet, og med Levanger RK som fadderklubb fikk man samlet potensielle medlemmer i nærmiljøet.

Etter en oppstartsfase ble klubben formelt etablert – chartret – 8. april 1987. Jubileet feires med en fjelltur til Stokkvola mandag 8. mai, uten stor pomp og prakt. Klubben har møte hver mandag, og bruker Sanitetshuset i Åsen som fast møtested. Mange møter blir lagt til andre steder, som firmabesøk, dugnader og kulturelle utflukter. Klubben har hatt flere lokale prosjekter de siste årene, som bygging av sansehage ved gamle Åsen helsetun, kretsadministrasjon av TV-aksjonen i Åsen og deltakelse i bygging av Tusenårsstien til Stokkvola.

Hvert år i mai rydder klubbmedlemmene badeplassen i Håmmårsbukta før sommersesongen setter inn.

Mot slutten av hvert rotaryår står lokaloppgjøret i Skotthyll mot Frosta RK. Siste møte for sommeren er presidentskifte, og i år er det Per Nonstad som gir presidentkjede og klubbe videre til Ole Nesjø. Åsen RK har i jubileumsåret 17 medlemmer. Internasjonalt ble Rotary stiftet i Chicago i 1905, og er en serviceorganisasjon for kvinner og menn som skal bygge vennskap og gagne andre.