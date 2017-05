Her ligger et av verdens største offshore-skip til kai i Verdal

MS North Sea Giant la til kai i Verdal havn natt til fredag, melder Trondheim havn på sine nettsider . Som navnet tilsier er det ikke snakk om et lite skip, med sin 160 meter lengde og 18 151 bruttotonn.

Det er med det et av verdens største offshore-skip, og er blant annet konstruert for brønnintervensjon og for legging av kabel og rører.

Skipet er i Verdal for å hente rørstruktur fra Aker Kværner som skal ut til Nordsjøen, og vil ligge til kai fram til mandag.