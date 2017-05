Her sitter elgkalven bom fast - så tar Jan Olav grep

Jan Olav Larsen kommer opprinnelig fra Verdal, men bor i dag i Steinkjer. Fredag kveld var han på plass på småbruket til sin mor i Dolma, og da fikk han seg en opplevelse utenom det vanlige.

Larsen holdt på med støpearbeid på eiendommen da han plutselig ble oppmerksom på tre elger.

- De har blitt veldig nærgående her, og jeg har møtt på noen ved flere anledninger. Det må ha vært noe som skremte dem, for plutselig tok de fart og hoppet over et sauegjerde, sier Larsen til Innherred.no.

Den minste av elgene, en kalv på cirka ett år, klarte da å hekte fast venstre bakfot i gjerdet, og der ble han liggende.

- Det var flaks at jeg hørte at han lå og slet, for han hadde vridd foten skikkelig og lå med hodet mot noen steiner, sier Larsen.

- Kanskje han spilte død

Verdalingen gikk deretter for å hente tang slik at han kunne få løs kalven.

- Jeg var litt redd for at den skulle spenne meg, men den var helt rolig mens jeg holdt på. Kanskje han spilte død, sier verdalingen.

Larsen snakket rolig med elgen og fikk han tydeligvis til å slappe av. Resten av elgfamilien passet på et stykke unna.

- Da jeg etter hvert fikk løsnet foten, sprang kalven elegant over haugen og tilbake til familien sin, sier han.

Til tross for det stygge fallet så det ut som elgkalven klarte seg bra, og Larsen kunne si seg fornøyd med kveldens redningsoppdrag.