Trives best i den vide verden

25 år gamle Andrea Musum er avtroppende landsleder i Italia for Association of Norwegian Students Abroad, ANSA, som er den norske samskipnaden for norske studenter i utlandet. Derfor bor hun også i Italia, hvor hun studerer på siste året ved Graphic Design and Art Direction på Nuova Accademia di Belle Arti, som ligger midt i hjertet av mote- og kulturbyen Milano.

–Utenom skolen er jeg akkurat ferdig som landsleder i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) Italia, som har holdt meg travel i gjennom det siste året, forteller Musum til Innherred.

ANSA har over 10.000 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1.200 studiesteder i over 90 land over hele verden. Der har Musum vært en av nøkkelpersonene for studenter i Italia.

Hva savner du mest fra Verdal?

– Selvfølgelig er venner og familie det jeg savner mest. Og selvfølgelig Verdal. På grunn av semesteret har jeg ikke mulighet til å komme hjem mellom januar og sen juli.

Var hjemme til jul sist, og kommer ikke hjem før jeg er ferdig med studiene. Det merkes godt at jeg er langt hjemmefra. Men heldigvis får jeg litt besøk nå og da.

Hva savner du minst?

–Det jeg savner minst, er at det er så lite å gjøre på Ørmelen. Det skjer veldig lite eventer eller andre arrangerte aktiviteter, om man ikke er spesielt interessert (som sport, jakt eller teater og diverse). Og når det først skjer noe, som en konsert for eksempel, er det kjempedyrt. Så man får det ikke morsommere enn man gjør det til selv.

Du er fra Verdal, hva er dine beste barndomsminner?

–Det var under mitt siste år på barneskolen, da skolen brant ned og to klasser fra samme trinn ble plassert på Amosenteret, med tre faste lærere. Vi hadde det utrolig fint der. Vi var på Ørin når det var varmt ute, og spilte kanonball i kjelleren når det var kaldt ute. Vår ene CD var i bruk gjennom hele vinteren.

Hvordan oppdaterer du deg om hva som skjer i Verdal?

– Med sosiale medier er det jo ikke noe problem å få med seg begivenheter, selv om man befinner seg et helt annet sted.

Jeg har en gruppechat på Facebook med jentegjengen, som brukes titt og ofte. Der får jeg med meg hva som skjer hvor, når og med hvem.

Med den gruppa får jeg alt av informasjon, og får vite alles sosiale planer dag for dag. Noe som postes med vilje for å gjøre de få av oss som ikke bor i Verdal, misunnelige. Ellers får jeg vite en del gjennom familien på Skype.

Dialekten, holder du på den?

–Jeg har alltid vært streng på å holde dialekten. Selv om jeg etter jul fikk høre at det var tydelig at jeg hadde vært hjemme i noen uker, så den sitter kanskje ikke så sterkt som jeg tror. Men så lenge nordmenn sliter med å forstå meg, så er jeg fornøyd. Den ene romkameraten min fra Fredrikstad har til og med begynt å adoptere noen trønderord, men det er ikke sjeldent at romkameraten fra Nøtterøy må tre inn som tolk. De har i det minste lært seg forskjell på «klar» og «klar».

Hva skal til for at du bosetter deg på Verdal igjen?

–Dette er jeg veldig usikker på. Akkurat nå ser jeg ikke for meg å bosette meg i Norge. Men jeg hører og ser rundt meg at flere og flere venner vender hjem. Dette gjør det jo absolutt mer fristende, og jeg tenker at også jeg kanskje med tiden skal hjem igjen. Men om det skjer får tiden vise. Det vil ikke være i nærmeste fremtid som jeg tenker nå i hvert fall, avslutter Andrea Musum.