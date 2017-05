Verdal har landets beste Extra-butikk

Kåringen fant sted under Extras butikksjefsmøte i Stavanger onsdag kveld, hvor kjeden feiret at de passerte 358 butikker i 2016. I den anledning var det på sin plass å gi heder og ære til de ansatte.

–En lagseier

Hos butikksjef i Extra Verdal, Rolf Staberg, sto jubelen i taket da juryen utropte vinneren av «Årets Butikk 2016».

–Dette er helt klart en lagseier. Vi skal fortsette å jobbe knallhardt, og vårt neste mål er å passere 100 millioner i omsetning innen jul i år, sa Staberg etter overekkelsen av diplomet.

Kjededirektør i Extra, Christian Hoel, forteller i ei pressemelding at «Årets butikk 2016» tildeles den butikken med best nøkkeltall for det siste året.

- Man vurderer omsetning, bruttofortjeneste, personalkostnader og kundetilfredshet. Det er mange Extra-butikker som scorer høyt på disse nøkkeltallene, og det er en stor ære både å bli nominert og selvsagt å vinne, sier han.

Videre forteller han at Extra Verdal kan vise til imponerende resultater i 2016.

- De ansatte skal ha all ære for den jobben de har lagt ned for å skape en så flott butikk for våre kunder og medeiere, sier han.

–Kunden i fokus

Når Innherred besøker butikken i Verdal fredag formiddag er det en meget fornøyd Staberg som er på jobb.

–Det er helt utrolig. Det er det største du kan oppnå som kjøpmann, sier han.

Staberg sier de har jobbet hardt for å få denne tittelen, og at de stadig er opptatt av å sette kunden i fokus.

–I tillegg er vi nøye med å presentere en ryddig og oversiktlig butikk, ikke minst i forhold til sortiment og pris, det har stor betydning, sier han.