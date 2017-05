Frigjøringsdag med Mood

Frigjøringsdagen i Norge 8. mai 1945 er dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden 9. april 1940 hadde okkupert landet i fem år under andre verdenskrig. Dagen feires også som veterandagen fra 2011.

Foredrag på Falstad

Både i Levanger og Verdal er det tradisjon for å markere dagen med egne arrangementer. Levanger kommune samarbeider med Falstadsenteret og Falstadsenterets venner. Markeringen vil i tillegg til det tradisjonelle arrangementet i Falstadskogen i år også inneholde et foredrag på Falstadsenteret. Tidligere generalinspektør for hæren og sjef for FNs observatørstyrke i Syria, Robert Mood, vil da snakke om beredskapssikkerhet.

Falstadskogen

Mood deltar også i minnemarkeringen i Falstadskogen som skjer etterpå. Her holder han tale. Videre blir det ungdomsappell og kunstnerisk innslag ved Sissel Vera Pettersen. Etter minnemarkeringen vil det være åpent hus på Falstadsenteret, med servering av mat i regi av Kafé Verden.

I forbindelse med minnemarkeringen settes det opp buss til Falstad fra Sjøparken/Dampskipsbrygga.

Moe-parken

I Verdal er det tradisjonell avvikling av 8. mai på kvelden. Det hele starter med oppmøte for deltagerne ved rådhuset i Verdal. Flaggborgen besørges av Nord-Trøndelag Brigades veteranforening. I følget er også Verdal mannskor og Arbeidernes musikkorps.

Ved minnebautaen blir det innslag av korpset, kortet og skuespillerstudenter fra Nord universitet. Ordfører Bjørn Iversen holder tale, etterfulgt av blomsternedleggelse ved pårørende. Det er Verdal kommune ved kulturkontoret som er arrangør.

Får medalje

På Akershus festning 8. mai avholdes en medaljeseremoni med til sammen 12 medaljemottakere. En av de som mottar medalje denne dagen er Tore Tofte fra Levanger. Han dekoreres med Forsvarets innsatsmedalje med rosett for sin innsats i byen Goražde i Bosnia i 1995.